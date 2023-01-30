У Києві відновлять рух трамваїв з Троєщини – Кличко

фото: telegram Кличка

З 31 січня на Троєщині у Києві відновлять рух два трамваї - таким чином, два тимчасові автобусні маршрути, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3.

Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути. На житловому масиві Троєщина", - написав Кличко.

У вівторок, 31 січня, відновлять рух трамваї:

№ 5 "вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2"

№ 28 "вул. Милославська – станція метро "Лісова".

Водночас тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Економічна правда