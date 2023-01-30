Ryanair наймає персонал в Україні: готується до повернення після війни

Ірландський лоукостер Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовими повернутися в країну, коли закінчиться війна з Росією.

Про це заявив генеральний директор компанії Майкл О'Лірі, пише Reuters.

"Ми дуже прагнемо повернутися в Україну, як тільки це буде безпечно", - сказав О'Лірі, який перед російським вторгненням в Україну заявляв, що компанія розглядає можливість базування в країні до 20 літаків.

"Ми наймаємо чимало українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", - заявив О'Лірі.

Економічна правда