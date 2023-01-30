Торік понад 80% бізнесів зазнали скорочення доходів, 89% відчули вплив російських атак – EBA

За результатами минулого року 83% компаній повідомили про падіння доходів у доларах, така ж частка бізнесів до війни очікувала зростання доходів у 2022 році.

Про це йдеться в результатах опитування Європейської бізнес асоціації (EBA).

За підсумками року більшість бізнесів повідомили про зменшення доходів у доларах США: у 29% вони впали до 20%, у 54% – на 21% і більше.

Лише 6% опитаних повідомили про відсутність змін, ще 11% навпаки збільшили доходи торік.

"Такий результат виявився цілковито протилежним довоєнним прогнозам та очікуванням бізнесу: до повномасштабного вторгнення 83% компаній Європейської Бізнес Асоціації очікували позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2022 році. За підсумками року, 83% мали падіння", – зазначають в EBA.

Крім цього, порівняно з жовтнем майже вдвічі збільшилась кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність – з 47% до 89%. Наслідком російських обстрілів стає переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощі у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та інші негативні наслідки для операційної роботи компаній.

Бізнес продовжує стикатись з викликами: очолює анти-рейтинг перебої з електропостачанням, далі йдуть проблеми зі зв’язком та інтернетом, проблеми з бронюванням працівників та виїздом за кордон.

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Незважаючи на труднощі усі опитані компанії продовжують працювати, з ниж:

54% – у повному обсязі;

46% – з деякими обмеженнями.

Серед останніх наразі 44% обмежили географію діяльності, 23% закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а 14% перевели діяльність в онлайн.

40% компаній понесли безпосередні втрати внаслідок бойових дій, 25% мають активи на окупованих територіях (обладнання, техніка, нерухомість, транспорт).

32% опитаних бізнесів повідомили про втрати до 1 мільйона доларів, 36% – про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 16% – про втрати більше 10 мільйонів.

Однак кількість компаній, яка виплачує співробітникам заробітну плату в повному обсязі зростає – наразі таких 89%, з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами (у жовтні таких компаній було 79%).

У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці, 2% змушені відправляти співробітників в неоплачувану відпустку і ще 5% вдаються до звільнень.

Фінансова стабільність компаній покращується: 27% компаній мають фінансові резерви на пів року, 23% – на рік, і 36% на рік та більше.

EBA

Економічна правда