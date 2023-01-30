Іран і Росія об'єднали свої міжбанківські системи на тлі західних санкцій

Іран і Росія об'єднали свої міжбанківські системи переказів, щоб сприяти збільшенню торгівлі та фінансових операцій, оскільки і Тегеран, і Москва потерпають від західних санкцій.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого іранського посадовця.

Після того, як у 2018 році США відновили санкції проти Ірану, Іран був віключений від міжнародної системи грошових переказів SWIFT, яка є ключовою міжнародною системою доступу до банківських послуг.

Подібні обмеження були накладені на деякі російські банки після початку вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT ... з російськими банками для відкриття акредитивів, переказів або гарантій", - заявив заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі в інтерв'ю місцевому агентству Fars.

Хоча російський Центробанк відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що "близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи", не уточнивши назви іноземних банків.

Глава Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок. "Фінансовий канал між Іраном і світом відновлюється", - написав він у Twitter.

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З початку війни в Україні Тегеран і Москва докладають зусиль для налагодження тісних двосторонніх зв'язків, оскільки обидві столиці намагаються побудувати нові економічні та дипломатичні партнерства.

"З поглибленням економічних негараздів, значною мірою через санкції США щодо ядерної діяльності Тегерана, багато іранців відчувають біль від галопуючої інфляції та зростання безробіття.

Інфляція злетіла до понад 50%, що є найвищим рівнем за останні десятиліття. Рівень безробіття серед молоді залишається високим, а понад 50% іранців опинилися за межею бідності", - пише Reuters.

Зіткнувшись з кризою на тлі багатомісячних антиурядових протестів, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція і відсутність економічного поліпшення можуть призвести до нових заворушень.

"У сучасному світі статус країни значною мірою пов'язаний з її економічною потужністю... Нам потрібне економічне зростання, щоб зберегти нашу регіональну і глобальну позицію", - сказав верховний лідер Ірану Алі Хаменеї в телевізійній промові.

Економічна правда