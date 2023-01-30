Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення

Іспанська Glovo заявила в понеділок, що планує звільнити 250 працівників по всьому світу через падіння замовлень і неефективність після того сплеску найму під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Звільнення, які в основному торкнуться офісів Glovo в Барселоні, означають скорочення глобальної робочої сили компанії на 6,5%.

"Рішення про звільнення значною мірою вплине на штаб-квартиру компанії в Барселоні в таких сферах, як функції підтримки бізнесу, підбір персоналу та дані. Це не вплине на кур’єрів, збирачів чи працівників на передовій", – заявив виконавчий директор Оскар П’єр.

Він додав, що швидке зростання Glovo з моменту запуску в 2015 році призвело до операційної неефективності, а падіння попиту в четвертому кварталі показало, що зовнішні фактори впливають на ефективність галузі доставки.

"Поточна макроекономічна ситуація зі зростанням процентних ставок та інфляцією знижує купівельну спроможність споживачів, і деякі вирішують робити замовлення рідше", — сказав виконавчий директор.

Він додав, що бачення та стратегія компанії не змінились.