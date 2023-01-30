Російський "АвтоВАЗ" зіткнувся з дефіцитом фарби: дилерам доступні авто лише 2-3 кольорів

Російський автовиробник "АвтоВАЗ" зіткнувся з тимчасовою нестачею лакофарбових матеріалів - зараз автомобілі Lada можна замовити тільки в білому, чорному і темно-зеленому кольорах.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на представника компанії.

Проблему також підтверджують опитані виданням дилери марки: за їхніми словами, зараз автомобілі Lada можна замовити тільки в білому, чорному і темно-зеленому кольорах. Доступність машин інших відтінків можлива "не раніше березня", кажуть джерела газети.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з постачальниками з метою налагодження регулярних поставок. "АвтоВАЗ" вдячний підтримці в цьому питанні, яку компанія отримує з боку профільного міністерства. Ми розраховуємо вирішити це питання в найближчі тижні", - сказав представник автоконцерну.

"Наразі на майданчику Мінпромторгу "АвтоВАЗ" і підприємства галузі опрацьовують різні сценарії", - заявили в російському уряді.

"Відсутність деяких номенклатурних позицій лакофарбових матеріалів (ЛФМ) не впливає на заплановані обсяги виробництва і має короткостроковий характер. Найближчим часом ситуація буде стабілізована", - зазначив представник Мінпромторгу РФ.

За словами топменеджера одного з регіональних дилерів, з листопада-грудня 2022 року "АвтоВАЗ" почав фарбувати модель Granta лише у два кольори - чорний та білий.

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При цьому інші моделі - Niva Legend, Travel та Bronto - доступні у темно-зеленому, лінійка комерційних Lada - лише у білому кольорі.

Після початку повномасштабної війни в Україні та санкцій проти країни-агресора - РФ - "АвтоВАЗ" кілька разів переходив у режим простою через брак комплектуючих.

Пізніше в "АвтоВАЗ" вирішили виробляти спрощені версії Lada, які, зокрема, не мають подушок безпеки і системи ABS та обладнані застарілим двигуном стандарту "Євро-2".

При цьому більшість світових брендів припинили роботу в Росії після початку вторгнення. Частку західних брендів на ринку РФ, котрі пішли з країни, захоплюють китайські автовиробники.

Економічна правда