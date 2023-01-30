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Курс валют на 30 січня: купити долар та євро стало дешевше

Понеділок, 30 січня 2023, 14:25 - Анастасія Жарикова

У понеділок, 30 січня, долар та євро на "чорному ринку" стало купити вигідніше, в касах банків курси майже не змінились проти п’ятниці минулого тижня.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,35 - 40,44 грн, а у неділю, 29 січня, коливався на рівні 40,35 - 40,55 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,43 - 43,01 грн – купити євро стало вигідніше, ніж продати. Для порівняння, у неділю курс коливався на рівні 43,4 - 43,69 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,15 - 40,6 грн (курс на 27 січня – 40,2 - 40,6 грн грн);
  • Євро – 43,0 - 43,7 грн (курс на 27 січня – 43,0 - 43,7 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;
  • Укрексімбанк – 40,1 - 40,6 грн;
  • Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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