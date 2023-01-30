На приватизацію виставили спиртзавод у Чернівецькій області: стартову ціну знизили вдвічі

фото: ФДМ

Фонд держмайна 6 лютого проведе аукціон з приватизації Вашківського спиртзаводу у Чернівецькій області: стартову ціну знизили на 50% і тепер вона становить 1,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що спиртзавод знаходиться за 40 км від Чернівців та близько 70 км від державного кордону України.

"Транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів заходу України, Румунії та Молдови через автотранспортні шляхи Р62, М19 та Н10.

На базі заводу можна розгорнути виробництво спиртних напоїв, ліків та косметики. Також майно підприємства призначене для зберігання та обробки сировини для хлібопекарської продукції", - йдеться у повідомленні.

При цьому єдиний майновий комплекс включає у себе 32 об’єкти, сукупна площа яких становить 19 774 м².

До них належать:

ВІДЕО ДНЯ

будівлі виробничого корпусу, млину, насосної станції, дріжджобродильної, адміністративно-побутовий корпус, зерноскладу, трансформаторна, будівля млину, кафе, спиртосховища, вагової, складів, солодовні, сараю, картоплесховища, хлораторної;

приміщення їдальні, котельні, розливного цеху, очисного цеху, центрального складу, купажного цеху, спиртосховище, мазутне господарство, залізнодорожний тупик, нафтозлив, бардяна яма, 2 гноєсховища, силосні ями, 2 артескважини;

незавершені будівництва очисних споруд та цеху заморожених продуктів.

Також наявні 12 транспортних засобів - легкові, вантажні та спецтехніка.

Взяти участь в аукціоні можна за посиланням. Реєстрація триває до 5 лютого.

Детальна інформація щодо майна, що підлягає приватизації та умови приватизації - за посиланням.

Економічна правда