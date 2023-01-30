Apple зменшує залежність від Китаю: компоненти для AirPods тепер частково з Індії – ЗМІ

Ключовий постачальник Apple розгорнув виробництво корпусів для AirPods в Індії, що зробило бездротові навушники другим товаром компанії, який частково виробляється в Індії задля меншої залежності від Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Йдеться про індійську філію американської компанії Jabil, де тепер виробляються пластикові корпуси для навушників від Apple. Згодом вони прямують до Китаю та В'єтнаму, де бездротові навушники безпосередньо збираються.

Apple нарощує виробництво в Індії, щоб зменшити свою залежність від Китаю на тлі напруженості в торговельних відносинах Пекіну з Вашингтоном. Крім того, перебої, пов'язані з пандемією коронавірусу, зробили виробництво в Китаї більш ризикованим.

Досі виробництво Apple в Індії обмежувалося лише iPhone, що робить AirPods другим продуктом компанії, який тепер частково виробляється в країні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді визначив розвиток виробничого сектору національним пріоритетом, що передбачає фінансові стимули та державну підтримку відповідним проєктам. Apple відіграє центральну роль у цих зусиллях, а її партнери, такі як Hon Hai Precision Industry, виробляють у країні більше iPhone останнього покоління, ніж будь-коли раніше.

Apple є найбільшим у світі виробником так званих справжніх бездротових стереопристроїв, до яких відносяться навушники та гарнітури. За даними дослідницької компанії Canalys, у третьому кварталі компанія відвантажила 23,8 мільйона пристроїв, що становить 31% ринку.

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Водночас Apple ще далека до того, аби диверсифікувати свою діяльність за межами Китаю, який виробляє майже 98% iPhone.