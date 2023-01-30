Продажі смартфонів у Китаї торік впали до найнижчого рівня за десятиліття

Продажі смартфонів у Китаї зазнали рекордного падіння у 2022 році, впавши на 13% - до найнижчого рівня за останнє десятиліття, оскільки заходи боротьби з COVID і уповільнення економіки знизили апетит споживачів.

Про це пише Reuters із посиланням на дані дослідницьких компаній.

Загальна кількість відвантажених гаджетів - 286 мільйонів, в порівнянні з 329 мільйонами у 2022 році. Це був найнижчий обсяг продажів з 2013 року і вперше з того часу річні продажі впали нижче 300 мільйонів, йдеться у звіті IDC.

Жорсткі заходи боротьби з COVID-19 суттєво вплинули на китайську економіку минулого року, але в грудні Пекін почав скасовувати обмеження, що сприяло зростанню споживання.

"Сувора політика боротьби з пандемією призвела до історично високих заощаджень домогосподарств, оскільки споживчі витрати стали консервативними", - сказав Лукас Чжун, який відстежує китайський сектор смартфонів для дослідницької компанії Canalys.

За даними IDC, виробник телефонів на базі Android Vivo був найбільш продаваним брендом у 2022 році з часткою ринку 18,6%. Його загальний обсяг поставок впав на 25,1% у річному вимірі.

Відокремлений бренд Huawei Technologies Honor став другим найбільш продаваним брендом, поставки якого зросли більш ніж на 34%, хоча і з низької бази порівняння.

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Apple Inc стала третім найбільш продаваним брендом телефонів у 2022 році, розділивши його з Oppo, піднявшись з четвертого місця в попередньому році.

За даними IDC, загальні продажі Apple впали на 4,4% в річному вимірі, в той час як у всіх інших конкурентів, за винятком Honor, падіння продажів виражалося двозначними цифрами.

Загалом, падіння продажів смартфонів у Китаї відображає показники сектору в усьому світі. За даними IDC, у 2022 році світові поставки смартфонів сягнули 1,2 мільярда, що є найнижчим показником з 2013 року та падінням більш ніж на 11% у річному вимірі.

В окремому звіті Canalys, опублікованому в понеділок, йдеться про те, що в четвертому кварталі 2022 року Apple продала 16,4 мільйонів пристроїв, що на 24% менше, ніж у минулому році. Це порівняно з падінням поставок Xiaomi на 37,3% та Honor на 14,1% за той самий квартал.

Економічна правда