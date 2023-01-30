На "Укрпошті" стало можливим отримувати посилки без документів: умови

Національний оператор "Укрпошта" запустив послугу отримання посилок без документів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Від 27 грудня у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення! Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача", – йдеться в повідомленні.

Однак для отримання послуги за допомогою повідомлення є декілька обмежень:

оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;

оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;

відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Нагадуємо:

Із 1 січня тарифи на відправлення посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.