У всіх областях працюють графіки відключень світла – Укренерго

Із початком робочого тижня споживання електроенергії зросло, а дефіцит в системі залишається значним – у всіх областях тривають планові відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби, тобто тривають планові відключення світла. На ранок 30 січня аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися. Але в "Укренерго" наголошують, що при перевищені лімітів в регіонах можливо їхнє застосування.

Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних. Оператор наголосив, що після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає складнішим та триває довше.

Нагадуємо:

Після 13 ракетних та 15 дронових атак росіян були пошкоджені об’єкти високовольтної мережі та електростанції. Енергосистема досі відновлюється після обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Відтак виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.