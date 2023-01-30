Nissan і Renault домовилися про оновлення свого альянсу на рівних умовах

Автовиробники Nissan Motor і Nissan Motor домовилися про кардинальну перебудову свого двадцятирічного автомобільного альянсу, яка поставить їх на рівні умови і дозволить японській компанії інвестувати в новий бізнес Renault з виробництва електромобілів.

Про це пише Reuters.

Спільне оголошення завершило майже чотири місяці інтенсивних переговорів, які, за словами джерел Reuters, ускладнювалися занепокоєнням щодо спільного використання інтелектуальної власності, оскільки Renault шукала зв'язки з компаніями, що не входять до їхнього альянсу.

При цьому угода, яка все ще підлягає затвердженню радою директорів, дозволить Renault зменшити свою частку в Nissan до 15% з приблизно 43%. Це означає, що Renault передасть близько 28% японського автовиробника у французький траст, що, по суті, зробить двох партнерів більш рівноправними.

Їхні нерівноправні відносини вже давно є джерелом суперечок між керівниками Nissan.

Тепер Nissan і Renault матимуть 15% перехресного володіння акціями, що дозволить Nissan реалізувати своє право голосу, чого він не міг зробити раніше.

"Можливість користуватися правом голосу вітається з точки зору корпоративного управління і виступає в якості запобіжника для забезпечення узгодженості інтересів між двома сторонами", - сказав Джон Вітар, керівник відділу особливих ситуацій в Азії в Pictet Asset Management.

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Угода включає в себе блокування, яке запобігає продажу акцій протягом певного періоду, а також зобов'язання про зупинку, яке накладає інші обмеження на продаж акцій.

Економічна правда