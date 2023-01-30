Нафта дешевшає напередодні засідань ОПЕК+ та ФРС США

Ціни на нафту впали у понеділок, втративши попередній прибуток, оскільки світові виробники, ймовірно, збережуть видобуток без змін під час зустрічі на цьому тижні, а інвестори обережні напередодні засідання ФРС США, яке може викликати волатильність на ринку.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 74 центи, або на 0,8%, до $85,92 за барель до 07:10 за Гринвічем.

Нафта марки West Texas Intermediate коштувала $79,07 за барель, що на 61 цент, або на 0,8% дешевше.

Напередодні засідання Федеральної резервної системи, запланованого на 31 січня - 1 лютого, ринок очікує, що Центробанк США підвищить процентні ставки щонайменше на 25 базисних пунктів, що посилює побоювання, що тривале збільшення вартості запозичень ФРС придушить зростання попиту на паливо в найбільшому споживачі нафти в світі.

Ціни на нафту "ймовірно, будуть обтяжені потенційним підвищенням процентних ставок на майбутньому засіданні ФРС", - зазначила Серена Хуанг, керівник аналітичного відділу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Vortexa.

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Члени ОПЕК+ навряд чи змінять свою поточну політику щодо видобутку нафти на віртуальній зустрічі 1 лютого.

Тим не менш, ознаки зростання експорту нафти з балтійських портів Росії на початку лютого призвели до того, що Brent і WTI зазнали перших тижневих втрат за останні три тижні.

"Очікується, що на засіданні ОПЕК+ не буде оголошено про жодні зміни у видобутку нафти, і ми очікуємо, що коментарі ФРС США будуть ключовим фактором, який вплине на перспективи в найближчому майбутньому", - зазначають аналітики Національного банку Австралії в аналітичній записці.

Ціни на нафту зросли раніше в понеділок на тлі напруженості на Близькому Сході після атаки безпілотників на нафтовидобувну галузь Ірану.

"Хоча поки не ясно, що відбувається в Ірані, будь-яка ескалація там може порушити поставки нафти", - сказав Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge в Сінгапурі.

Економічна правда