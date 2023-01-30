Масові звільнення тривають: Philips скорочує ще 6 тисяч робочих місць

Нідерландська компанія Royal Philips скорочує ще 6 тисяч робочих місць понад скорочення 4 тисяч, анонсоване торік, задля зменшення витрат компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Позначка у 6 тисяч робочих місць становить близько 8% від загальної кількості штату компанії. Потреба у масових скорочення пов’язана з тим, що нідерландський виробник медичного обладнання розпочинає скорочення своїх витрат.

Крім того, компанія скорочує витрати, щоб компенсувати витрати, пов'язані з відкликанням з ринку дефектних пристроїв для сну.

Philips розпочала перше відкликання своєї продукції в червні 2021 року і зарезервувала суму у близько 885 млн євро після того, як дослідники пов'язали піну в CPAP-апаратах компанії з раком і респіраторними захворюваннями. У понеділок компанія повідомила, що збільшує ці резерви на 85 млн євро.

Скорочення додаються до вже анонсованих торік скорочень 4 тисяч робочих місць, що, за словами представників Philips, призведе до скорочення витрат на суму близько 300 млн євро у найближчі квартали.

Цього року Philips очікує на низьке однозначне зростання порівнянних продажів і високу однозначну скориговану маржу операційного прибутку. Компанія також повідомила про кращі, ніж очікувалося, продажі та операційний прибуток у четвертому кварталі.

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