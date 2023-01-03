Антимонопольники відкрили справу проти Philip Morris через рекламу IQOS

Антимонопольний комітет 30 грудня розпочав справу проти "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" через поширення непідтвердженої інформації про ризик для здоров’я від використання системи IQOS.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Компанію підозрюють у порушенні статті 151 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" в частині поширення компанією в Україні непідтвердженої інформації про менший, порівняно з сигаретами, ризик для здоров’я від використання системи нагрівання тютюну IQOS.

Зазначається, що справу розпочато за заявою споживача, який впродовж 2018-2021 років вживав тютюнові вироби для нагрівання HEETS системи IQOS виробництва компанії Philip Morris International. У заяві він вказав, що помилково вважав ці продукти більш безпечними для його здоров’я, ніж звичайні цигарки, проте не знайшов належних підтверджень правдивості цієї інформації.

Як зазначає Міністерство охорони здоров’я, міжнародні дослідження свідчать, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння. "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" не надало АМКУ документів, які б підтверджували правдивість тверджень, які компанія поширює в Україні. А саме, що

"повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоров'я, ніж продовження куріння";

"IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами".

Поширення таких тверджень без належного підтвердження містять ознаки порушення, зазначають в АМКУ – поширення інформації, що вводить в оману.