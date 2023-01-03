Частка проблемних кредитів в українських банках знову зросла 

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі у листопаді зросла до майже 37%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Так, на 1 грудня 2022 року частка проблемних кредитів (NPL) становила 36,8% порівняно з 35,5% на 1 листопада.

Обсяг непрацюючих кредитів у листопаді зріс на 12,0 млрд грн.

Проблемних кредитів у банківському секторі України стало більше через повномасштабну війну – на 1 березня 2022 року їхня частка становила 26,6%. Цей результат був найкращим із початку 2017 року. Після того, як банки почали визнавати погіршення якості кредитів (зокрема, через зруйновані активи під заставу), частка почала зростати.

Нагадуємо:

Станом на 1 листопада частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 35,6% порівняно з 33,6% на 1 жовтня.