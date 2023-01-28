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Міністерство фінансів отримало нагороду Risk Awards 2023

Субота, 28 січня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів

Міністерство фінансів отримало нагороду Risk Awards 2023 у номінації "Ризик-менеджер року з суверенних активів" від міжнародного авторитетного видання Risk.net.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Роботу міністерства відзначили саме у сфері управління державним боргом та продовження активної співпраці з інвесторами в українські активи в умовах повномасштабної війни. 

"За декілька днів після початку повномасштабного вторгнення було проведено перший аукціон з продажу військових облігацій. Завдяки щотижневому проведенню аукціонів ОВДП до держбюджету було залучено понад 7 млрд доларів на кінець 2022 року. 

Крім того, в серпні 2022 року було досягнуто угоди з інвесторами щодо продовження строку погашення всіх 13 серій державних єврооблігацій та відстрочення купонних платежів на два роки, що дозволило заощадити близько 6 млрд доларів для фінансування першочергових потреб України", – йдеться в повідомленні.

Ці заходи, разом із пільговим фінансуванням від країн-союзників і міжнародних організацій, дозволили Україні стабілізувати фінансову систему та запобігти кризі ліквідності.  

Юрій Буца, який є уповноваженим з питань управління державним боргом, у коментаря для Risk.net., зазначив, що угода з інвесторами щодо єврооблігацій України в серпні минулого року є найшвидшою з тих, які коли-небудь досягалася між сувереном і кредиторами.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів від Японії.

Мінфін ОВДП держборг
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Економічна правда
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