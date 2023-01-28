Цьогоріч ситуація на ринку природного газу в Європі залишатиметься складною  – CEO TotalEnergies

Виконавчий директор TotalEnergies SE Патрік Пуянне вважає, що європейський ринок природного газу знову стане жорсткішим у 2023 році, оскільки запаси доведеться поповнювати влітку без Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

На думку Пуянне Європа отримає менше російського газу, ніж у 2022 році, і їй доведеться знову масово реімпортувати зріджений природний газ (ЗПГ).

Цієї зими регіону вдалося зберегти запаси газу на рівні, вищому за норму, оскільки незвично м'яка погода знизила попит, тоді як імпорт зрідженого природного газу залишався високим.

Оптимізм призвів до падіння цін на газ приблизно на 30% за останній місяць.

Проте, глибоке скорочення російських поставок залишається предметом занепокоєння. Це посилює конкуренцію Європи з Азією за ЗПГ, а вищий попит там може ускладнити закупівлю критично важливих вантажів, необхідних для поповнення запасів.

Пуянне додав, що ризик дефіциту дизельного пального в регіоні відсутній. Total запустить всі свої нафтопереробні заводи, в тому числі в Саудівській Аравії, щоб надати пріоритет поставкам до Європи. Але він попередив, що це призведе до додаткових транспортних витрат.

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Заборона Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів, включаючи дизельне пальне, набуває чинності 5 лютого. Деякі аналітики попереджають, що це може створити дефіцит на континенті. За даними Goldman Sachs Group Inc., на Росію припадає 15% світових потоків дизельного пального, причому 80% з них донедавна йшло до Європи.

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Нагадаємо:

Російські експортери більш ніж удвічі збільшили продажі зрідженого нафтового газу (LPG) до країн Балтії в 2022 році, частина з яких була продана в Україну.