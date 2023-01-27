Нацбанк знову продав з резервів близько $700 мільйонів за тиждень

За тиждень з 23 по 27 січня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 667,23 млн доларів і купив 3,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 667,23 млн доларів. При цьому регулятор купив 3,2 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 722,42 млн доларів, а купив 7,5 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас наприкінці року продажі валюти з резервів знову зросли до 800 млн дол - 1 млрд дол на тиждень, і на такому ж рівні утримуються від початку року.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Нагадаємо, що торік регулятор шляхом купівлі державних облігацій "надрукував" 400 млрд грн і став найбільшим джерелом фінансування бюджету. Також НБУ продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Від початку 2023 року Нацбанк купив 25 млн доларів та продав 2,7 млрд доларів.

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Торік обсяг купівлі валюти становив 3,27 млрд дол, а продажу – 26,38 млрд дол.