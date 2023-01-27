Курс валют на 27 січня: долар в банках дорожчає, євро – на рівні четверга

У п’ятницю, 27 січня, готівкові долар та євро "на чорному ринку" стабільні, в касах банків подорожчав лише долар.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на "чорному ринку" становив 40,38 - 40,52 грн, а у четвер, 26 січня, коливався на рівні 40,4 - 40,56 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,50 - 43,66 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 43,48 - 43,66 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,6 грн (курс на 26 січня – 40,125 - 40,52 грн);

Євро – 43,0 - 43,7 грн (курс на 26 січня – 43,0 - 43,7 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.