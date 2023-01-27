Ціни на нафту зростають завдяки росту економіки США і надії на відновлення попиту Китаю

Ціни на нафту зростають в п'ятницю - їх підтримує сильніше, ніж очікувалося, економічне зростання США, та надія на швидке відновлення попиту в Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 18 центів, або на 0,2%, до 87,65 долара за барель до 07:24 за Гринвічем.

Американська нафта WTI подорожчала на 22 центи до 81,23 долара за барель. У четвер обидва показники зросли більш ніж на 1%.

Причини зростання цін

Зазначається, що ринок сподівається на швидке відновлення попиту в Китаї, оскільки кількість випадків захворювання і смертей від COVID-19 впала з пікових рівнів минулого місяця.

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"У нафти можуть виникнути проблеми з істотними рухами до кінця тижня, оскільки багато трейдерів чекатимуть, що станеться з двома важливими подіями наступного тижня: віртуальною зустріччю ОПЕК+ щодо видобутку та рішенням ФРС", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик в OANDA.

Делегати ОПЕК+ зустрінуться наступного тижня, щоб переглянути рівень видобутку нафти на тлі стійкої підтримки цін на нафту з боку високого попиту на авіаційне та дизельне паливо. Федеральна резервна система США прийме рішення про чергове підвищення облікової ставки, оскільки інфляція сповільнюється, а ВВП зростає.

Проте, ринки нафти були підтримані широким оптимізмом в перший день повернення китайських фондових ринків, оскільки відкриття Китаю все ще відіграє головну роль у підвищенні перспектив попиту, зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Економічна правда