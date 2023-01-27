Японія та Нідерланди приєднаються до США в технологічних обмеженнях проти Китаю – ЗМІ

Японія і Нідерланди готові приєднатися до США в обмеженні доступу Китаю до передового напівпровідникового обладнання, відповідні перемовини можуть завершитися в п’ятницю.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Посадовці США, Нідерландів і Японії планують завершити переговори щодо нового набору обмежень на те, що може бути поставлено китайським компаніям, в п'ятницю. За словами співрозмовників, публічного оголошення обмежень не планується, і найімовірніше країни їх просто запровадять.

Нідерланди розширять обмеження щодо компанії ASML Holding NV, що заборонить продавати їй принаймні низку машин для глибокої ультрафіолетової літографії, які мають вирішальне значення для виготовлення деяких видів сучасних мікросхем, і без яких налагодження виробничих ліній може бути неможливими. Японія запровадить аналогічні обмеження для Nikon Corp.

Об’єднання країн посилить обмеження, запроваджені адміністрацією Байдена в жовтні, які спрямовані на обмеження можливості Китаю виробляти власні передові напівпровідники або купувати за кордоном найсучасніші мікросхеми, які б сприяли розвитку військової техніки та штучного інтелекту.

У США, Нідерландах та Японії розташовані найважливіші компанії, які виробляють обладнання для виробництва мікросхем, наприклад, японська Tokyo Electron Ltd. і американська Applied Materials Inc.

Американські виробники обладнання скаржаться, що односторонні дії адміністрації Байдена дозволили закордонним конкурентам продовжувати працювати на одному з найбільших ринків збуту їхньої продукції і підірвали мету обмежити військовий прогрес Китаю.

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Китай намагається протидіяти обмежувальним заходам США і у грудні подав позов до Світової організації торгівлі, спрямований на скасування запровадженого США експортного контролю.