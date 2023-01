Європейські продавці зброї отримують надприбутки за посередництво в поставках для України

Естонська компанія Bristol Trust OÜ отримала 2 мільйони євро, або 30% від угоди, за посередництво в постачанні 12 500 гранат для РПГ-7 для України в березні 2022, під час активних боїв за Київ.

Про це повідомляє українське англомовне видання The Kyiv Independent, естонське Eesti Ekspress, німецьке Die Welt, та голландські Lighthouse Reports, and The Investigative Desk. Редакції працювали над спільним матеріалом в партнерстві.

Підкреслюється, що комісія у 30% у три-шість разів перевищує ринкову, за словами чисельних інсайдерів на європейському ринку зброї.

Журналісти поговорили з представниками восьми європейських компаній-брокерів зброї. В розмовах off the record вони визнали, що підняли ціни у два-чотири рази на початку російського вторгнення в Україну, користуючись підвищеним попитом.

Для закупівлі 12 500 гранат для РПГ-7 до України в середині березня створили складний ланцюжок посередників.

Замовлення на гранати прийшло голландській компанії-брокеру ARLE B.V. Вона звернулася до естонської Bristol Trust, яка, в свою чергу, "пішла" до чеської Excalibur International за гранатами для України.

Чехи продали 12 500 гранат естонцям за 4.8 мільйонів євро, а естонці перепродали ті ж гранати голландцям за 6.8 мільйонів євро. Сума, яку заплатив замовник, може бути ще вищою.

Хто саме замовив гранати та оплатив угоду – наразі невідомо. Власник ARLE B.V. стверджує, що компанія мала підряд від Міністерства оборони Нідерландів. В голандському уряді свою участь в цій угоді категорично заперечили та запевнили, що не користуються послугами приватних посередників для постачання допомоги Україні. В українському Міністерстві Оборони заперечили свою участь в цьому замовленні гранат.

Excalibur – давно відома українському оборонно-промисловому комплексу компанія. Від 2018 року між Excalibur та Укроборонпромом діє меморандум про співпрацю. Ба більше, згідно з даними бази Importgenius, Excalibur Army, сестринська компанія Excalibur International, в 2020 та 2021 неодноразово постачала зброю до України через Укрспецекспорт, компанію-спецекспортера Укроборонпрому, яка від березня 2022 року підпорядковується Міноборони.

В Укроборонпромі на запит журналістів відповіли, що ані концерн, ані його дочірні компанії не замовляли 12 500 гранат в ARLE B.V.

Економічна правда