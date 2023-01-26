Падіння споживчого попиту у РФ торік побило рекорд 2014 року

У 2022 році реальне споживання товарів повсякденного попиту було нижчим, ніж у 2014-2015 роках, коли було зафіксовано попереднє рекордне падіння.

Про це пише РБК із посиланням на дані дослідницької компанії NielsenIQ.

У своєму звіті за підсумками 2022 року дослідники зазначають, що номінальне зростання ринку FMCG-товарів (Fast-Moving Consumer Good - товарів повсякденного попиту) рік до року становило 13,6% (абсолютні дані обороту ринку дослідники не наводять).

Але продажі зростали переважно за рахунок інфляційного збільшення цін - внесок інфляції становив 17%. При цьому внесок реального споживання був від'ємним і становив -3,4%.

Для порівняння: у 2015 році продажі в натуральному вираженні знизилися на 1,5%, а внесок інфляції становив 14,1%, завдяки цьому номінальне зростання ринку рік до року становило 12,5%.

За минулі вісім років тільки 2018 року - у рік проведення чемпіонату світу з футболу в Росії - внесок реального попиту в зростання обороту ринку був вищим, ніж вплив інфляції.

Як пояснюють дослідники, зниження продажів насамперед пов'язане зі зниженням реальних наявних доходів, які безпосередньо залежать від темпів зростання цін і впливу безпрецедентної трансформації логістичних ланцюжків для компаній і зміни асортименту.

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"Тренд на зниження обсягів продажів спостерігається протягом 11 місяців 2022 року - за винятком березня, під час якого стався ажіотажний сплеск на тлі новин про відхід низки зарубіжних брендів FMCG", - пояснив директор по роботі з ритейлерами NielsenIQ Костянтин Локтєв.

Економічна правда