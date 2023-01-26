Керівник Lexus очолить Toyota після відставки онука засновника компанії

Головний виконавчий директор Toyota Акіо Тойода йде з посади керівника компанії, яку заснував його дідусь, передавши повноваження очільнику свого люксового бренда Lexus.

Про це пише Reuters.

Зазнчається, що ці зміни відбуваються на тлі підготовки японського автомобільного гіганта на електромобілі.

53-річний директор з брендингу та президент бренду Lexus Toyota Motor Corp. Кодзі Сато обійме цю посаду з 1 квітня.

"Питання про те, хто очолить Toyota - найбільшу компанію Японії та одного з найвпливовіших виробників у світі - дедалі більше привертає увагу інвесторів. Але час оголошення став несподіванкою.

Під керівництвом 66-річного Тойоди, який очолював компанію більше десяти років, автовиробник неохоче сприймав електромобілі, стверджуючи, що гібридна технологія, яку він започаткував на своєму колись лідируючому на ринку Prius, краще підходить для багатьох водіїв", - пише Reuters.

Toyota також рекламувала автомобілі на водневих двигунах як майбутнє, викликаючи побоювання, що вона залишиться позаду через появу електромобілів, оскільки більш яскрава і спритна Tesla затьмарила її як в інноваціях, так і у вартості акцій.

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"Без сумніву, пан Тойода був компетентним гендиректором, але весь автомобільний сектор потребує проривних змін, і, на нашу думку, Toyota відстає в цьому, тому це може бути шансом для нового старту", - сказав Андерс Шельде, головний інвестиційний директор данського пенсійного фонду AkademikerPension, який неодноразово вимагав від Toyota прискорити свій перехід на електромобілі.

"Ми сподіваємося, що це може допомогти Toyota обрати новий напрямок, але це ще належить побачити", - додав Шельде.

"Вибір часу оголошення став несподіванкою", - сказав Сейджі Сугіура, аналітик Токійського дослідницького інституту Токай, який зазначив, що в компанії могло виникнути "відчуття застою", зважаючи на нещодавній тиск на ціну акцій.

"Ймовірно, повсякденне управління не зміниться. Відхід Акіо Тойоди з посади генерального директора може посилити його символізм всередині компанії, і молодому новому президенту може бути складно по-справжньому проявити себе", - додав аналітик.

Економічна правда