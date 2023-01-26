Через окупантів на ЗАЕС не працює тренажер, на якому має відпрацьовувати навички персонал

Дії російських окупантів призвели до зупинки унікального повномасштабного тренажера на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Через російських окупантів на ЗАЕС не працює повномасштабний тренажер (ПМТ), на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", - підкреслили в українській держкомпанії.

Підготовка та підтримання кваліфікації на ПМТ є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності та має проводитися систематично, щоб персонал зберігав і розвивав раніше набуті навички, пояснив "Енергоатом".

Так, підтримувати ліцензовану готовність персоналу АЕС і навчати його рекомендує МАГАТЕ, і це є однією з вимог Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Оскільки повномасштабний тренажер зараз не може повноцінно функціонувати, українські атомники невідомо скільки часу не матимуть можливості ані навчатися, ані підвищувати кваліфікацію, і це загрожує безпечності експлуатації найбільшого в Європі ядерного об'єкта", - наголосили в "Енергоатомі".

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Економічна правда