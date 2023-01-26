Курс валют на 26 січня: готівкова гривня зміцнилась відносно долара, євро продовжує дорожчати

У четвер, 26 січня, курс долара "на чорному ринку" почав знижуватись, євро знову подорожчав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,38 - 40,51 грн, а у середу, 25 січня, коливався на рівні 40,3 - 40,56 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,50 - 43,65 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 43,3 - 43,56 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,1 - 40,55 грн (курс на 25 січня – 40,1 - 40,55 грн);

Євро – 43,0 - 43,7 грн (курс на 25 січня – 42,85 - 43,6 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.