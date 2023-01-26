Через російський обстріл енергетики два потяги УЗ затримуються на годину 

Через знеструмлення окремих ділянок в Україні внаслідок російського обстрілу у четвер 2 із 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на близько годину.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Так, затримуються потяги:

№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);

№743/744 Київ – Львів (+0:46).

Крім того, у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці, пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ пересадять до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку повідомлять додатково.

В УЗ нагадують, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, пускають на наступний рейс аналогічного напрямку з тим же квитком.

Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.