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На Twitter подали до суду через відмову видалити антисемітські дописи

Середа, 25 січня 2023, 18:02 - Анастасія Жарикова

Група німецьких студентів та асоціація боротьби з ненавистю HateAid подали проти Twitter до німецького суду, стверджуючи, що компанія не видаляла антисемітський контент.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський союз єврейських студентів та HateAid розкритикували те, що вони описали як відсутність поміркованості щодо контенту, який може розпалювати ненависть.

Зазначається, що подана до Берлінського суду скарга стосується шасти дописів, які групи назвали антисемітськими, але не видалили, навіть якщо про них повідомили. 

Зокрема, в одному з випадків було відкрито відмовлено у видаленні публікації, яка заперечувала Голокост.

У заяві HateAid і EUJS заявили, що вони намагаються встановити, чи мають користувачі Twitter законне право застосовувати умови Twitter, наприклад, не допускати погроз і ненависті.

Twitter суд ЄС
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