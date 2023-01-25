ЄБРР допоможе у відбудові України, торік інвестував майже 2 мільярди євро

У 2022 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував в Україні 1,7 млрд євро та мобілізував ще €200 млн через партнерські банки.

Про це йдеться у пресрелізі щодо оголошення результатів діяльності в Україні за 2022 рік та планів на майбутнє.

Зазначається, що ця сума становить понад 10% від загального обсягу діяльності банку.

"Таким чином, ЄБРР виконує свої зобов’язання інвестувати в Україні €3 млрд до кінця 2023 року, користуючись винятковою підтримкою акціонерів і донорів, які беруть на себе частину ризику, пов’язаного з відповідними інвестиціями банку.

Ці результати досягаються у надзвичайно складних глобальних економічних умовах, спричинених розв’язаною Росією війною в Україні, підтверджуючи роль ЄБРР, як джерела контрциклічної підтримки для країн операцій та клієнтів", - заявили в банку.

Так, ЄБРР спрямував €1,7 млрд на підтримку реального сектору економіки України, що включало у себе інвестиції у життєво важливу інфраструктуру, енергетичну та продовольчу безпеку, торгівлю та підтримку приватного сектору. Ще €200 млн було мобілізовано через банки-партнери.

"Банк також мобілізував у 2022 році €1,4 млрд донорських коштів, у тому числі у формі нефінансованих гарантій, що використовуються для підтримки України та інших країн, які вже зазнали і зазнаватимуть найбільшого впливу війни у 2022- 2023 роках. ЄБРР узяв на себе 60% ризику, пов’язаного з інвестиціями в Україні у 2022 році", - звітують у ЄБРР.

Зазначається, що к 2022 році пріоритетом для ЄБРР було надання екстреної ліквідності для забезпечення безперебійного енергопостачання, опалення, руху поїздів, життя громад та функціонування бізнесу.

Зараз на перший план виходить надання фінансування на невідкладні ремонтні роботи і відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

"У майбутньому ми також плануємо розширити нашу роботу з муніципалітетами, у тому числі на деокупованих територіях. Для цього нам і нашим партнерам будуть потрібні нові фінансові інструменти, в яких грантова складова переважатиме над кредитною.

Ми розраховуємо на подальшу підтримку наших акціонерів і донорів у формі донорських коштів або гарантій для подальшого часткового покриття ризиків за нашими інвестиціями в Україні цього року", - сказала президентка Рено-Бассо.

"Ми продовжимо активно і оперативно реагувати на фактичні обставини у 2023 році та вносити необхідні корективи з урахуванням реальної ситуації та потреб , як ми це робили впродовж минулого року", - додала вона.

"Коли дозволять умови, ми допоможемо запустити програму відбудови України, що включатиме у себе відновлення джерел життєдіяльності, робочих місць і бізнесу, критично важливої інфраструктури, ефективного управління та доступу до послуг.

ЄБРР як найбільший інституціональний інвестор у країні з найбільш активною присутністю на місцях готовий і бажає відігравати центральну роль у процесі реконструкції", - додали у фінустанові.

Економічна правда