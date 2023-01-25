З РФ планує вихід найбільший постачальник терміналів для оплати картою Ingenico – ЗМІ

Французький постачальник POS-терміналів Ingenico в березні може піти з Росії, експерти оцінюють частку пристроїв на російському ринку в 50%.

Про це пише російський РБК з посиланням на три джерела на платіжному ринку.

За даними джерел, компанія планує піти з Росії 1 березня, а контракти зі співробітниками в країні діють до 15 лютого. Технічну підтримку POS-терміналів компанія планує здійснювати до кінця березня.

Ingenico поки офіційно не оголошувала про свій вихід, натомість перемовини з банками тривають неофіційно, зазначає ще один співрозмовник на ринку.

Ingenico – французька компанія, яка в РФ працює через дочірню ТОВ "Інженіко". На офіційному сайті Ingenico наразі Росії немає в списку країн, де працює офіс компанії.

Термінали Ingenico займають основну частку в мережі POS-терміналів найбільших банків РФ – Сбєрбанку, ВТБ і Промсвязьбанку. Частка POS-терміналів компанії в РФ становить близько 50% всіх терміналів, зазначає гендиректор INPAS Ілля Коробов. Вихід компанії з країни значно ускладнить технічну підтримку програмного забезпечення і ремонт самого обладнання, вважає він.

Після виходу POS-термінали компанії, ймовірно, працюватимуть "до першої поломки", а також застаріють, адже не зможуть підтримувати новий функціонал. Замінити весь парк POS-терміналів Ingenico відразу теж непросто – один термінал коштує в середньому близько 150-160 доларів. Всього в РФ налічується близько 4 млн POS-терміналів.