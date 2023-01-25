Дефіцит в енергосистемі зростає через похолодання – Укренерго

Внаслідок похолодання споживання електроенергії зростає, а відтак до значного збільшується і дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор нагадує, що внаслідок російських атак пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня суттєво пошкодила декілька енергоблоків ТЕС, а виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

У середу в Україні тривають планові відключення електроенергії, до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тож в такому разі для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

За останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Понад 10 ГВт основних потужностей наразі недоступні через окупацію ворогом: Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.