"На місцях" забракло коштів: у Китаї дефіцит газу на тлі різкого похолодання

У Китаї на тлі різкого похолодання утворилася нестача газу для населення, який широко використовується для опалення будинків, адже місцева влада виснажила бюджети на коронавірусні заходи.

Про це пише The New York Times.

Цієї зими вже сотні мільйонів мешканців Китаю підхопили Covid-19 після того, як лідер країни Сі Цзіньпін на початку грудня відмовився від своєї політики "нульового рівня захворюваності". Ця політика утримувала рівень інфікування на низькому рівні, але вимагала дорогих запобіжних заходів, таких як масове тестування.

Такі заходи виснажували бюджети місцевих органів влади, і тепер багатьом містам і селищам не вистачає грошей на оплату праці власних працівників, тим паче – на підтримку постачання газу в будинки.

Росія роками була основним постачальником газу до Китаю та багатьох регіонів, і якщо в Європі тепла зима допомогла знизити рекордні ціни на газ, то суворі морози зараз підштовхують їх до ще більшого зростання в Китаї.

Провінційні та муніципальні органи влади Китаю скоротили звичні субсидії на споживання газу, які раніше стримували тарифи за опалення. Уряд наказав місцевим органам влади забезпечувати тепло, при цьому не надав їм грошей на його оплату. Як наслідок газ фактично нормується (подається частково) – домогосподарства отримують мінімум, необхідний для приготування їжі, але дуже мало для опалення.

Китай насправді має достатньо природного газу, щоб пережити зиму, вважає Ян Цинь, фахівець з енергетики Китаю в лондонській компанії Refinitiv. Проблема полягає в тому, що цінові правила і скорочення субсидій перешкоджають надходженню газу до домогосподарств на півночі Китаю, коли температура різко падає.

Минулого року імпорт з Росії скрапленого природного газу, який можна транспортувати кораблями, підскочив на 42,3%, оскільки китайські компанії купували вантажі, які компанії в Японії та інших країнах більше не бажали купувати через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Значна частина цього російського газу була імпортована за дуже високими цінами. Але китайське законодавство суворо обмежує ціну, за якою муніципальні та селищні газорозподільчі компанії можуть продавати газ домогосподарствам. Цієї зими оптова вартість газу втричі перевищує ціну, за якою дистриб'ютори мають право продавати газ населенню, при цьому обмеження не діють на промисловість.