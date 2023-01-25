Нафта зросла в ціні через очікування попиту в Китаї та збереження обсягів видобутку

Ціни на сиру нафту в середу, 25 січня, підскочили на тлі оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї та очікування, що збереження основними виробниками поточної політики виробництва компенсують занепокоєння щодо глобальної рецесії.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent зросла на 17 центів, або 0,2%, до 86,30 доларів за барель після падіння на 2,3% на попередній сесії

Нафта West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 7 центів, або 0,1%, до 80,20 доларів за барель після падіння на 1,8% у вівторок.

Що вплинуло на ціни

"Очікування того, що попит на пальне в Китаї відновиться у другій половині року, зростають і, ймовірно, підтримають настрої ринку", – вважає генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.

Крім того, аналітики Bank of America Securities заявили, що відновлення китайської економіки після багатьох років жорстких обмежень, пов’язаних із коронавірусом, може спровокувати велику хвилю відкладеного попиту протягом наступних 18 місяців.

Що стосується пропозиції, обсяги повинні залишатися стабільними в середньостроковій перспективі, оскільки очікується, що ОПЕК та її союзники, група, відома як ОПЕК+, збережуть свою політику видобутку без змін.

Однак підвищення цін на нафту було обмежено більшим, ніж очікувалося, збільшенням запасів нафти в США.

Джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти повідомили, що запаси нафти в США зросли приблизно на 3,4 мільйона барелів за минулий тиждень. Це втричі перевищує прогноз щодо збору близько 1 мільйона в попередньому опитуванні Reuters.

Однак Кікукава з Nissan очікує, що збільшення запасів буде тимчасовим явищем, оскільки перебої з поставками через похолодання в США кілька тижнів тому вплинуть лише на дані в наступні пару тижнів".

Також ринки стежать за рішеннями центральних банків щодо процентних ставок, щоб отримати більше торгових сигналів.

Економічна правда