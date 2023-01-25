Наслідки політики Маска: доходи Twitter від реклами впали на понад 70% в грудні

Витрати рекламодавців на просування в Twitter Inc впали на 71% у грудні, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу соціальних медіа після поглинання Ілона Маска.

Про це свідчать дані рекламної дослідницької фірми Standard Media Index, повідомляє Reuters.

Схоже, що Twitter намагається зупинити відтік рекламодавців. Платформа запровадила низку ініціатив, щоб повернути рекламодавців – безкоштовні оголошення, скасування заборони на політичну рекламу та дозвіл компаніям більше контролювати позиціонування своїх оголошень.

Згідно з даними SMI, витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55% порівняно з минулим роком, попри те, що ці місяці традиційно є часом найвищих витрат на рекламу, оскільки бренди просувають свої продукти під час свят.

За оцінками іншої дослідницької компанії Pathmatics, більшість компаній припинили купувати рекламу в Twitter в листопаді, коли Маск відновив заблоковані акаунти і запустив платну веріфікацію акаунтів, що призвело до розповсюдження шахрайських акаунтів, які видавали себе за корпорації.

За оцінками Pathmatics, 14 з 30 найбільших рекламодавців Twitter зупинили всю рекламу на платформі після того, як 27 жовтня Маск очолив компанію.

Продажі реклами складають близько 90% доходів Twitter.

Доходи Twitter у четвертому кварталі року впали приблизно на 35% у річному вимірі через падіння обсягів реклами, повідомило технологічне видання The Information з посиланням на дані топ-менеджера Twitter з питань реклами.