У США хочуть розділити рекламний бізнес Google: Мін’юст пішов до суду

Міністерство юстиції США та вісім штатів пішли до суду з вимогою розділити рекламний бізнес компанії Google через ймовірну монополізацію нею ринку цифрової реклами.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Шкода очевидна: розробники вебсайтів заробляють менше, а рекламодавці платять більше, ніж на ринку, де необмежений конкурентний тиск міг би стримувати ціни і призвести до більш інноваційних рекламних інструментів, що зрештою призвело б до більш якісних і дешевих транзакцій для учасників ринку", - йдеться у скарзі, поданій до федерального суду у Вірджинії. "Така поведінка завдає шкоди всім нам".

Акції Alphabet, материнської компанії Google, продовжили зниження після публікації цих новин, і впавли на 1,9% до сесійного мінімуму. За рік акції компанії впали на 23%.

Цей позов є першою великою справою адміністрації президента США Джо Байдена, яка оскаржує ринкову силу однієї з найбільших техкомпаній країни. Зазначається, що це також один з небагатьох випадків, коли Міністерство юстиції закликало до розділення великої компанії з часів поділу телекомунікаційної системи Bell у 1980-х роках.

Google є домінуючим гравцем на ринку цифрової реклами в США, який оцінюється у 278,6 млрд дол. Компанія контролює більшість технологій, що використовуються для купівлі, продажу та обслуговування онлайн-реклами.

Міністерство юстиції заявило, що домінування Google дозволяє компанії залишати собі щонайменше 0,30 дол з кожного долара, витраченого рекламодавцями через її рекламні інструменти в Інтернеті.

Розгляд справи може затягнутися на роки, зазначає Bloomberg.

У Google стверджують, що ринок інтернет-реклами є переповненим і конкурентним. Зокрема, компанія зазначає, що її конкурентами є інші великі гравці на ринку рекламних технологій, такі як Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. і Microsoft Corp.