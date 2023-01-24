Моніторинговий комітет ОПЕК+ не рекомендуватиме змінити рівень видобутку нафти – ЗМІ

Моніторинговий комітет міністрів енергетики країн-членів ОПЕК+ на засіданні 1 лютого не рекомендуватиме альянсу змінити поточний рівень видобутку нафти.

Про це пише Reuters з посиланням на 5 джерел в ОПЕК+.

Зазначається, що надії на зростання попиту в Китаї, що призведе до зростання цін на нафту, врівноважуються занепокоєнням з приводу інфляції та уповільнення світової економіки.

Міністри ОПЕК+, зустрінуться віртуально 1 лютого.

Зустріч відбудеться на тлі зростання цін на нафту в 2023 році до 90 доларів за барель в надії на відновлення попиту в Китаї, в той час як ЄС і Група семи (G7) збираються розширити верхню межу цін на російську нафту до нафтопродуктів з 5 лютого.

П'ять джерел в ОПЕК+ повідомили агентству Reuters, що на засіданні обговорюватимуться економічні перспективи і масштаби китайського попиту, і навряд чи буде запропоновано внести зміни в поточну політику. Один із співрозмовників сказав, що відновлення цін

"Ми, безумовно, обговоримо економіку та інфляцію в Китаї. Немає ніяких очікувань від цієї зустрічі. Це не буде зустріч ОПЕК+, а лише засідання комітету, без жодних рішень чи рекомендацій", - розповів один із співрозмовників.

У жовтні ОПЕК+ розлютила США та інші західні країни, коли вирішила скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу з листопада по 2023 рік, замість того, щоб збільшити видобуток, щоб знизити ціни на паливо і допомогти світовій економіці, як радили США.

На своєму останньому засіданні в грудні група залишила політику без змін, а наступне повноцінне засідання заплановане лише на червень.

Економічна правда