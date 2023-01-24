Курс валют на 24 січня: долар та євро знову дорожчають на "чорному ринку"
Вівторок, 24 січня 2023, 14:15 -
У вівторок, 24 січня, готівкові курси долара та євро зросли на "чорному ринку", в банках подорожчав лише готівковий євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,43 - 40,56 грн, а у понеділок, 23 січня, коливався на рівні 40,39 - 40,61 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,45 - 43,60 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 43,2 - 43,51 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,1 - 40,55 грн (курс на 23 січня – 40,1 - 40,55 грн);
- Євро – 42,93 - 43,48 грн (курс на 23 січня – 42,65 - 43,35 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,2 - 40,8 грн;
- Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;
- Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.