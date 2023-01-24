Шість компаній додали до списку сумнівних інвестпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку назвала ще шість сумнівних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в нашій країні, знаходиться поза зоною регулювання та нагляду",– йдеться в повідомленні.

Список доповнили такими сумнівними проєктами:

AMarkets;

AvaTrade;

HFM / HF MARKETS;

XM;

instaforex;

ForexAgentReviews.com.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.