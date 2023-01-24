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Шість компаній додали до списку сумнівних інвестпроєктів

Вівторок, 24 січня 2023, 13:13 - Анастасія Жарикова

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку назвала ще шість сумнівних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в нашій країні, знаходиться поза зоною регулювання та нагляду",– йдеться в повідомленні.

Список доповнили такими сумнівними проєктами:

  • AMarkets;
  • AvaTrade;
  • HFM / HF MARKETS;
  • XM;
  • instaforex;
  • ForexAgentReviews.com.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів"

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.

НКЦПФР інвестиції
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Економічна правда
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