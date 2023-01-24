Шість компаній додали до списку сумнівних інвестпроєктів
Вівторок, 24 січня 2023, 13:13 -
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку назвала ще шість сумнівних інвестиційних проєктів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в нашій країні, знаходиться поза зоною регулювання та нагляду",– йдеться в повідомленні.
Список доповнили такими сумнівними проєктами:
- AMarkets;
- AvaTrade;
- HFM / HF MARKETS;
- XM;
- instaforex;
- ForexAgentReviews.com.
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
Нагадуємо:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.