Фонд гарантування виставив на продаж активи 5 банків, що ліквідуються

Цього тижня (23 - 27 січня 2023 року) запланований продаж активів 5 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

При цьому початкова ціна реалізації усіх лотів становить 3 810,4 млн грн. Із них на суму 3 304,2 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і 396,4 млн грн - початкова ціна виставлених на продаж об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок та інших основних засобів.

Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 109,8 млн грн, і цінні папери - за 0,1 млн грн.

Так, цього тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ "МР Банк" - на загальну суму 2 150,5 млн грн. Із них на суму 2 051,4 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитними договорами та на 99,1 млн грн - нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби банку.

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 1 355,4 млн грн. Із них на суму 1 085,5 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, і на суму 160,1 млн грн - нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 109,8 млн грн. Крім того, цінні папери виставлено на продаж за стартовою ціною 0,1 млн грн.

АТ "Мегабанк" - на загальну суму 301,1 млн грн, із них на суму 167,3 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 133,8 млн грн нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ "КБ "Земельний капітал" - на суму 3,1 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інших основних засобів.

ПАТ "Златобанк" - на загальну суму 0,3 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, додали у Фонді гарантування.

Економічна правда