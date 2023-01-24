Уряд планує призначити директора "Прозорро.Продажі" заступником міністра економіки

Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати? Що сталося з українськими танками радянського зразка, чим відрізняються німецький Leopard, британський Challenger та американський Abrams, скільки їх та які краще підходять Україні.

11 неймовірних технологічних розробок: чим здивував людство 2022 рік ЕП весь рік спостерігала за новинами у сфері технологічних інновацій і тепер пропонує одинадцять найцікавіших з них.