Уряд планує призначити директора "Прозорро.Продажі" заступником міністра економіки
Вівторок, 24 січня 2023, 11:42 -
Кабмін 24 січня планує призначити директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексія Соболева заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Про це йдеться у переліку кадрових питань, винесених на розгляд Кабміном 24 січня, який є у розпорядженні ЕП.
У документі вказано, що віце-прем’єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим кандидатура Соболева підтримується.
Олексій Соболев - директор ДП "Прозорро.Продажі".