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Уряд планує призначити директора "Прозорро.Продажі" заступником міністра економіки

Вівторок, 24 січня 2023, 11:42 - Економічна правда
 
Олексій Соболев
фото з його Facebook

Кабмін 24 січня планує призначити директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексія Соболева заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це йдеться у переліку кадрових питань, винесених на розгляд Кабміном 24 січня, який є у розпорядженні ЕП.

У документі вказано, що віце-прем’єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим кандидатура Соболева підтримується.

Олексій Соболев - директор ДП "Прозорро.Продажі".

У 2015-2016 рр. він був радником міністра інфраструктури України: координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

До цього працював керуючим активами у Dragon Asset Management.

Економічна правда

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