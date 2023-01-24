Космічна розвідка РФ колапсує під впливом міжнародних санкцій – ГУР

Космічна розвідка РФ колапсує під впливом міжнародних санкцій: виробництво ключових елементів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Так, після повномасштабного вторгнення росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції.

За інформацією воєнної розвідки України, на об'єктах стратегічно важливого для РФ підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" - засоби ведення космічної розвідки, зокрема:

"Рєпєй" - проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

"Ґєракл-КВ" - проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

"Сфєра" - проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

"Підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзноґорск (Красноярский край, РФ). Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів", - наголошують у розвідці.

Так, планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та "перенесені" на кілька років:

проєкт "Рєпєй" - з 2022 на 2024 рік;

проєкт "Ґєракл-КВ" - з 2023 на 2025 рік;

проєкт "Сфєра" - з 2025 на 2027.

Через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки, наголосили в розвідці.

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Економічна правда