Дефіцит в енергосистемі суттєвий, усі області отримали ліміти споживання світла

Дефіцит потужності української енергосистеми залишається суттєвим, споживання залишилось на рівні понеділка, однак дещо збільшилось виробництво електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У регуляторі дефіцит пояснюють тим, що після останньої масованої атаки росіян на енергосистему, генерація не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго було доведено ліміти споживання, які діють упродовж доби. Виходячи з цих обмежень обленерго самостійно складають графіки погодинних відключень світла, а перевищення лімітів призводить до застосування аварійних відключень.

"Завдяки тому, що "Укренерго" відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни", – додали в компанії.

У НЕК також нагадали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, а також більшість вітрових та сонячних електростанцій в тимчасово окупованих південних областях.

Економічна правда