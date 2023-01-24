США можуть наростити експорт СПГ: завод Freeport LNG готовий до запуску після пожежі

Freeport LNG, другий за величиною американський експортер скрапленого природного газу, заявив про завершення ремонту свого заводу в Техасі, і зможе перезапустити його після дозволу регулятора.

Про це повідомляє Reuters.

Експортний завод компанії з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) був виведений з ладу вибухом і пожежею 8 червня, після чого йому було заборонено відновлювати виробництво, поки федеральні регулятори не завершать масштабну перевірку безпеки і не затвердять зміни.

Згідно з поданою в понеділок заявою до Федеральної комісії з регулювання енергетики США, Freeport LNG звернулася за дозволом на початок подачі СПГ в трубопровідну систему заводу.

Компанія звернулася за дозволом "розпочати охолодження трубопроводу першого контуру і відновити роботу компресорів для управління скипаючим газом і пов'язаних з цим трубопроводів", - йдеться в заяві.

Процедура, яка займе близько 11 днів, стане першим кроком до повернення експортного об'єкту з потенціалом у 15 млн тонн на рік до нормальної роботи після семимісячного простою. Freeport LNG попросила відповісти на його запит до 24 січня.

Водночас будуть необхідні і подальші дозволи для повного повернення потужностей зі зрідження в експлуатацію.