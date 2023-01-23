Доступні кредити під 5-7-9%: бізнес залучив ще 730 мільйонів

За минулий тиждень українські підприємці отримали 271 пільговий кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 730 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З моменту старту урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали 53 637 кредитів на загальну суму 167,73 млрд грн.

З них, за час дії воєнного стану в Україні у рамках програми було укладено 18,8 тис кредитних угод на загальну суму 78,09 млрд грн, з яких:

0,83 млрд грн було залучено на інвестиційні цілі;

6,5 млрд грн – як антикризові кредити;

4,37 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

25,81 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

40,58 млрд грн – на антивоєнні цілі.

У Мінфіні нагадали, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Кабмін в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

Мінфін

Економічна правда