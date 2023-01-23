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Доступні кредити під 5-7-9%: бізнес залучив ще 730 мільйонів

Понеділок, 23 січня 2023, 18:24 - Анастасія Жарикова

За минулий тиждень українські підприємці отримали 271 пільговий кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 730 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З моменту старту урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали 53 637 кредитів на загальну суму 167,73 млрд грн.

З них, за час дії воєнного стану в Україні у рамках програми було укладено 18,8 тис кредитних угод на загальну суму 78,09 млрд грн, з яких:

  • 0,83 млрд грн було залучено на інвестиційні цілі;
  • 6,5 млрд грн – як антикризові кредити;
  • 4,37 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 25,81 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 40,58 млрд грн – на антивоєнні цілі.

У Мінфіні нагадали, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Кабмін в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду. 

 
Мінфін

Економічна правда

кредити Мінфін бізнес
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