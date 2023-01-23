Дефіцит бюджету єврозони зріс через державні субсидії на енергоносії

Дефіцит бюджету єврозони різко збільшився після того, як уряди активізували зусилля щодо захисту споживачів і бізнесу від рекордно високих цін на енергоносії.

Про це свідчать дані Євростату, опубліковані у понеділок, пише Financial Times.

Так, у третьому кварталі 2022 року дефіцит сектору державного управління єврозони зріс до 3,3% від валового внутрішнього продукту з 2% у попередньому кварталі.

"Заходи щодо пом'якшення впливу високих цін на енергоносії почали мати сильніший вплив на державний баланс у третьому кварталі 2022 року, і більшість держав-членів продовжували фіксувати дефіцит державного бюджету", - зазначили в Євростаті.

Європейські оптові ціни на газ зросли до рекордно високого рівня в серпні після вторгнення Росії в Україну. Це призвело до того, що в жовтні енергетична інфляція в єврозоні сягнула піку в 41,5%.

Уряди відреагували на це різними заходами, від зниження податків на паливо до субсидій, щоб мінімізувати удар по економіці.

"У Німеччині, де заходи були особливо щедрими, дефіцит розширився до 3,8% у третьому кварталі 2022 року з 1,1% за попередні три місяці.

Відображаючи заходи підтримки, державні витрати єврозони зросли на 1% ВВП до 50,5%. У той же час, державні доходи дещо знизилися в результаті уповільнення економіки", - пише FT.

Окремі дані Євростату, також опубліковані в понеділок, показали, що в третьому кварталі державний борг по відношенню до ВВП становив 178% в Греції і 145% в Італії, що є найвищим показником в регіоні і значно перевищує 93% в єврозоні.

Економічна правда