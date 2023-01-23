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Суд арештував 2 літаки підсанкційної російської компанії на 10 мільйонів євро

Понеділок, 23 січня 2023, 14:23 - Олексій Павлиш

Суд наклав арешт на 2 літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству: раніше проти компанії за рішенням РНБО були застосовані персональні економічні санкції. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

В ОГП не уточнюють, про яку компанію йдеться.

За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.

Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ", - йдеться у повідомленні.

Вартість літаків становить близько 10 млн євро.

Економічна правда

прокуратура авіа компанії Росія
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