Суд арештував 2 літаки підсанкційної російської компанії на 10 мільйонів євро

Суд наклав арешт на 2 літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству: раніше проти компанії за рішенням РНБО були застосовані персональні економічні санкції.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

В ОГП не уточнюють, про яку компанію йдеться.

За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.

Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ", - йдеться у повідомленні.

Вартість літаків становить близько 10 млн євро.

Економічна правда