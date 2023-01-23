Суд арештував 2 літаки підсанкційної російської компанії на 10 мільйонів євро
Понеділок, 23 січня 2023, 14:23 -
Суд наклав арешт на 2 літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству: раніше проти компанії за рішенням РНБО були застосовані персональні економічні санкції.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
В ОГП не уточнюють, про яку компанію йдеться.
За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.
"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.
Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ", - йдеться у повідомленні.
Вартість літаків становить близько 10 млн євро.
Економічна правда