ЄІБ закликає країни надати фінансові гарантії для збільшення підтримки України

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Європейський інвестиційний банк потребує фінансові гарантії країн для збільшення підтримки України.

Про це заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр у Давосі в "Українському домі", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що ЄІБ з початку великої війни ухвалив рішення продовжити підтримку України та виділяти нові кошти, не очікуючи завершення війни. Однак для збільшення розмірів підтримки банк потребує фінансових гарантій країні.

"Нам потрібен не капітал… Нам потрібні гарантії, і в цьому питанні ви можете допомогти, тому що тиск на політиків забезпечує можливість банку продовжувати свою роботу в Україні", – пояснив Хойєр.

Він зазначив, що завдяки фінансуванню банку в Україні, зокрема, відновлюються мости, зруйновані російською армією. Ці мости необхідні для функціонування української економіки.

"Міст може бути знову зруйнований за кілька місяців, і політики в Європейському Союзі не повинні цього боятися, якщо тягар цієї потенційної втрати розподіляється порівну", – зазначив президент ЄІБ.

За словами банкіра, у разі міжнародних фінансових організацій варто говорити саме про такі гарантії, для поділу пов'язаних з війною ризиків, а не про вливання капіталу.