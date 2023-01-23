В Україні оновлюють один з магістральних газопроводів

Оператор газосховищ "Укртрансгаз" оновлює магістральний газопровід – це дозволить обирати та втілювати технологічні режими роботи західноукраїнських ПСГ у новому форматі.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Проєкт реалізують фахівці Укргазпромбуду. У НАК вермонті роботи на газопроводі характеризують як наймасштабніші за понад 50 років його експлуатації.

Зокрема, в рамках ремонту вже виконали:

демонтаж майже 11 км газопроводу;

очистку труби від застарілої ізоляції;

візуально-оптичний та приладний контроль газопроводу;

зворотній монтаж понад 6 км відновлених труб.

Також тривають роботи із надземними ділянками газопроводу, що проходять через природні перешкоди. На них оновлюють антикорозійне покриття, ремонтують зʼєднання та монтують додатковий крановий вузол на одній із ділянок ГТС.

Завершити роботи планують у червні 2023 року.

В Укртрансгазі очікують, що оновлений газопровід дасть можливість максимізувати ефективність роботи сусіднього ПСГ, що безпосередньо задіяне у міжнародних поставках палива та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі "митного складу".

А також посилить переваги при плануванні нових, нестандартних та дієвих режимів роботи мережі ПСГ у регіоні та дозволить заощаджувати природний газ та захищати довкілля від викидів при підготовці інших обʼєктів мережі до планових ремонтів.